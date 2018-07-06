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В Харькове сообщили о заминировании 15 объектов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В Харькове полицейские проверяют информацию о заминировании 15 объектов, среди которых пять бизнес-центров. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Харьковской области, передает УНН.

Сегодня около 9:20 в полицию поступила информация, что в Харькове в 15 зданиях заложена взрывчатка.

"В сообщениях указано, что заминировано 5 помещений бизнес-центров, 5 магазинов компьютерной техники и 5 фитнес-центров, расположенных в разных районах города", - сообщили в полиции.

Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

Как сообщал УНН, 5 июля во Львове в полицию поступило сообщение о заминировании 15 офисных центров и магазинов.

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