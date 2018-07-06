У Харкові повідомили про замінування 15 об'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про замінування 15 об'єктів, серед яких п'ять бізнес-центрів. Про це повідомляє прес-служба управління поліції Харківської області, передає УНН.
Сьогодні близько 9:20 до поліції надійшла інформація, що в Харкові у 15 будівлях закладено вибухівку.
“У повідомленнях вказано, що заміновано 5 приміщень бізнес-центрів, 5 магазинів комп’ютерної техніки та 5 фітнес-центрів, розташованих у різних районах міста”, — повідомили в поліції.
Для перевірки інформації на місце події виїхали слідчо-оперативні групи, працівники кінологічного центру, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Проводиться огляд приміщень.
Як повідомляв УНН, 5 липня у Львові до поліції надійшло повідомлення про замінування 15 офісних центрів та магазинів.