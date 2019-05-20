В Харькове сообщили о взрывчатке в колледже
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Правоохранители проверяют информацию о заминировании колледжа и торгового центра в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
Сообщение о закладке взрывчатки в колледже, расположенном на улице Сумской и торговом центре по улице Кольцевой путь, поступило в полицию 20 мая около 12:30.
Как отмечается, по адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Ранее УНН сообщал, что в Харькове ищут взрывчатку в семи гостиницах.