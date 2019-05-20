У Харкові повідомили про вибухівку у коледжі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування коледжу та торговельного центру у Харкові. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
Повідомлення про закладення вибухівки у коледжі, розташованому на вулиці Сумській та торговельному центрі по вулиці Кільцевий шлях, надійшло до поліції 20 травня близько 12:30.
Як зазначається, за адресами виїхали працівники слідчо-оперативних груп та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.
На даний час проводиться огляд приміщень та прилеглої території.
Раніше УНН повідомляв, що у Харкові шукають вибухівку у сімох готелях.