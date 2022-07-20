В Харькове нарушитель комендантского часа имел карту с отметками расположения админпостроек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Во время комендантского часа в Харькове полицейские обнаружили мужчину с картой, на которой находились отметки, где расположены административные здания города. Об этом сообщил начальник областного управления полиции Владимир Тимошко, передает УНН.
Детали
Бойцы полка полиции особого назначения во время патрулирования Харькова заметили мужчину, который находился на улице во время действия комендантского часа.
Цитата
"В ходе проверки полицейские обнаружили у гражданина карту с отметками о расположении административных зданий в Харькове. Для проверки личность доставлена в отдел полиции", - говорится в сообщении.
На блокпостах в сутки правоохранители вместе с военными проверили более 1100 транспортных средств для выявления правонарушений.
Благодаря информации от населения в отделы полиции доставлены 10 человек для проверки их возможного сотрудничества с российскими оккупантами.
Напомним
В Сумской области изменили длительность комендантского часа. Она продлится с 23:00 до 4:00 утра.