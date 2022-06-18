У Сумській області змінили тривалість комендантської години

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“Комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00 ранку. Зміни діятимуть з понеділка, 20 червня. Уже в понеділок, починаючи з 4 ранку, зміни будуть запроваджені. Дотримуйтесь встановлених правил, не виходьте на вулицю під час комендантської години”, — зазначив він.

Нагадаємо

Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що під час комендантської години затримали трьох чоловіків, їм вручили повістки.