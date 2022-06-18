В Сумской области изменили продолжительность комендантского часа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Сумской области изменили продолжительность комендантского часа. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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“Комендантский час будет продолжаться с 23:00 до 4:00 утра. Изменения будут действовать с понедельника, 20 июня. Уже в понедельник, начиная с 4 утра, изменения будут введены. Следуйте установленным правилам, не выходите на улицу во время комендантского часа”, — отметил он.
Напомним
Запорожская областная военная администрация сообщила, что во время комендантского часа задержали троих мужчин, им вручили повестки.