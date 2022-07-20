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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Харкові порушник комендантської години мав карту з відмітками розташування адмінбудівель

У Харкові порушник комендантської години мав карту з відмітками розташування адмінбудівель

Київ • УНН

 • 185241 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Під час комендантської години у Харкові поліцейські виявили чоловіка з картою, на якій були відмітки, де розташовані адміністративні будівлі міста. Про це повідомив начальник обласного управління поліції Володимир Тимошко, передає УНН.

Деталі

Бійці полку поліції особливого призначення під час патрулювання Харкова помітили чоловіка, який знаходився на вулиці під час дії комендантської години.

Цитата

"В ході перевірки поліцейські виявили у громадянина карту з відмітками про розташування адміністративних будівель у Харкові. Для перевірки особу доставлено до відділу поліції", - йдеться у повідомленні.

На блокпостах за добу правоохоронці разом з військовими перевірили понад 1100 транспортних засобів для виявлення правопорушень.

Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлені 10 осіб для перевірки їх можливої співпраці з російськими окупантами.

Нагадаємо

У Сумській області змінили тривалість комендантської години. Вона триватиме з 23:00 до 4:00 ранку.

Українські Національні Новини

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