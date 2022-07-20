У Харкові порушник комендантської години мав карту з відмітками розташування адмінбудівель

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Бійці полку поліції особливого призначення під час патрулювання Харкова помітили чоловіка, який знаходився на вулиці під час дії комендантської години.

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"В ході перевірки поліцейські виявили у громадянина карту з відмітками про розташування адміністративних будівель у Харкові. Для перевірки особу доставлено до відділу поліції", - йдеться у повідомленні.

На блокпостах за добу правоохоронці разом з військовими перевірили понад 1100 транспортних засобів для виявлення правопорушень.

Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлені 10 осіб для перевірки їх можливої співпраці з російськими окупантами.

Нагадаємо

У Сумській області змінили тривалість комендантської години. Вона триватиме з 23:00 до 4:00 ранку.