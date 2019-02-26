В Харькове умер студент из России
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Харькове умер студент из Российской Федерации 1994 года рождения. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
"Он болел и умер", - ответили в полиции на вопрос, умер ли вчера в Харькове студент из Российской Федерации.
В полиции добавили, что гражданин Российской Федерации был 1994 года рождения.
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Кроме того, по указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Устанавливаются все обстоятельства.
Напомним, в Тернополе умерла африканская студентка.