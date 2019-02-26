У Харкові помер студент з Росії

"Він хворів і помер", - відповіли у поліції на питання, чи помер вчора у Харкові студент з Російської Федерації.

У поліції додали, що громадянин Російської Федерації був 1994 року народження.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через ускладнення від кору помер студент-медик

Крім того, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Наразі встановлюються всі обставини.

Нагадаємо, у Тернополі померла африканська студентка.