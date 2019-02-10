Через ускладнення від кору помер студент-медик
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У суботу, 9 лютого, внаслідок ускладнень від кору помер студент Вінницького національного медичного університету. Про це йдеться в повідомленні студентської ради Вінницької області на сторінці в Facebook, передає УНН.
"9 лютого внаслідок ускладнень від кору - корової пневмонії - помер студент Вінницького національного медичного університету Бутенко Сергій! Ми щиро співчуваємо родині померлого. Нехай його душа покоїться з миром", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, за даними звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для Європейського регіону, хворих на кір в Україні більше, ніж в усій Європі.
Нагадаємо, троє працівників Міністерства охорони здоров'я України захворіли на кір.