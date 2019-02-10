Из-за осложнений после кори умер студент-медик
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В субботу, 9 февраля, в результате осложнений от кори умер студент Винницкого национального медицинского университета. Об этом говорится в сообщении студенческого совета Винницкой области на странице в Facebook, передает УНН.
"9 февраля в результате осложнений от кори - коревой пневмонии - умер студент Винницкого национального медицинского университета Бутенко Сергей! Мы искренне сочувствуем семье умершего. Пусть его душа покоится с миром", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по данным отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для Европейского региона, заболевших корью в Украине больше, чем во всей Европе.
Напомним, трое работников Министерства здравоохранения Украины заболели корью.