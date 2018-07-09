В Харькове полицейские избили неизвестного

"В субботу в социальных сетях было распространено видео, где харьковские полицейские применили неправомерные меры физического воздействия к неизвестному гражданину. Во время проведения предварительной проверки установлено, что событие произошло 7 июля этого года в помещении отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области. Также установлены личности полицейских - это старшие сержанты 1989 и 1992 года рождения и капрал сектора патрульной полиции 1997 года рождения", - говорится в сообщении.

Сейчас они отстранены от несения службы, у них изъяли полицейские удостоверения, жетоны и табельное огнестрельное оружие. К дисциплинарной ответственности будет привлечен их непосредственный руководитель.

Холодногорский ОП зарегистрировал факт происшествия в Журнале единого учета правонарушений.

"Личность мужчины, к которому на видео полицейские применили физическую силу, сейчас устанавливается. Также опрашиваются свидетели и участники происшествия", - отметили в ГУНП.

Напомним, сумской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции, которое сопровождалось насилием.