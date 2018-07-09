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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 60557 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 128615 просмотра

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8 марта, 10:25 • 135860 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В Харькове полицейские избили неизвестного

В Харькове полицейские избили неизвестного

Киев  •  УНН

 • 19945 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. В сети накануне появилось видео, на котором харьковские полицейские применяют физическую силу в отношении неизвестного. За нарушение правоохранителями принципов деятельности полиции было назначено служебное расследование. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

"В субботу в социальных сетях было распространено видео, где харьковские полицейские применили неправомерные меры физического воздействия к неизвестному гражданину. Во время проведения предварительной проверки установлено, что событие произошло 7 июля этого года в помещении отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области. Также установлены личности полицейских - это старшие сержанты 1989 и 1992 года рождения и капрал сектора патрульной полиции 1997 года рождения", - говорится в сообщении.

Сейчас они отстранены от несения службы, у них изъяли полицейские удостоверения, жетоны и табельное огнестрельное оружие. К дисциплинарной ответственности будет привлечен их непосредственный руководитель.

Холодногорский ОП зарегистрировал факт происшествия в Журнале единого учета правонарушений.

"Личность мужчины, к которому на видео полицейские применили физическую силу, сейчас устанавливается. Также опрашиваются свидетели и участники происшествия", - отметили в ГУНП.

Напомним, сумской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции, которое сопровождалось насилием.

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