У Харкові поліцейські побили невідомого

"У суботу у соціальних мережах було розповсюджене відео, де харківські поліцейські застосували неправомірні заходи фізичного впливу до невідомого громадянина. Під час проведення попередньої перевірки встановлено, що подія відбулася 7 липня цього року у приміщенні відділення поліції на станції Харків-Пасажирський Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області. Також встановлені особи поліцейських - це старші сержанти 1989 і 1992 року народження та капрал сектору патрульної поліції 1997 року народження", - йдеться в повідомленні.

Наразі вони відсторонені від несення служби, у них вилучили поліцейські посвідчення, жетони та табельну вогнепальну зброю. До дисциплінарної відповідальності буде притягнутий їх безпосередній керівник.

Холодногірський ВП зареєстрував факт події у Журналі єдиного обліку правопорушень.

"Особа чоловіка, до якого на відео поліцейські застосували фізичну силу, зараз встановлюється. Також опитуються свідки та учасники події", - зазначили у ГУНП.

Нагадаємо, сумською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками поліції, яке супроводжувалося насильством.