У Харкові поліцейські побили невідомого
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У мережі напередодні з'явилося відео, на якому харківські поліцейські застосовують фізичну силу стосовно невідомого. За порушення правоохоронцями принципів діяльності поліції було призначено службове розслідування. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
"У суботу у соціальних мережах було розповсюджене відео, де харківські поліцейські застосували неправомірні заходи фізичного впливу до невідомого громадянина. Під час проведення попередньої перевірки встановлено, що подія відбулася 7 липня цього року у приміщенні відділення поліції на станції Харків-Пасажирський Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області. Також встановлені особи поліцейських - це старші сержанти 1989 і 1992 року народження та капрал сектору патрульної поліції 1997 року народження", - йдеться в повідомленні.
Наразі вони відсторонені від несення служби, у них вилучили поліцейські посвідчення, жетони та табельну вогнепальну зброю. До дисциплінарної відповідальності буде притягнутий їх безпосередній керівник.
Холодногірський ВП зареєстрував факт події у Журналі єдиного обліку правопорушень.
"Особа чоловіка, до якого на відео поліцейські застосували фізичну силу, зараз встановлюється. Також опитуються свідки та учасники події", - зазначили у ГУНП.
Нагадаємо, сумською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками поліції, яке супроводжувалося насильством.