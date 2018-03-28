В Харькове подорожает проезд в метро
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 28 марта. УНН. В Харькове подорожает проезд в метро и наземном электротранспорте. Соответствующее решение было принято 28 марта в ходе заседания Харьковского городского совета, передает корреспондент УНН.
Так, проезд в метро будет стоить 5 гривен, в трамваях и троллейбусах - 4 гривны. Решение вступит в силу после публикации в газете "Харьковские известия".
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"У нас есть большой отток кадров, поэтому нам надо поднимать зарплаты рабочим, чтобы как-то удержать людей, кроме того дорожают детали и обслуживание подвижного состава", - рассказал УНН заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города.
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Напомним, что с 1 марта выросла стоимость и проезда в харьковских маршрутках. Ранее проезд в одну сторону стоил 5-6,50 грн, а с первого дня весны 7-8 грн.