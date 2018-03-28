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У Харкові подорожчає проїзд у метро

У Харкові подорожчає проїзд у метро

Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 28 березня. УНН.  У Харкові подорожчає проїзд у метро та наземному електротранспорті. Відповідне рішення було прийнято 28 березня під час засідання Харківської міської ради, передає кореспондент УНН.

Так, проїзд в метро буде коштувати 5 гривень, в трамваях і тролейбусах — 4 гривні. Рішення вступить в силу після публікації в газеті “Харьковские известия”.

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"У нас є великий відтік кадрів, тож нам треба піднімати зарплатні робітникам, щоб якось втримати людей, крім того дорожчають деталі та обслуговування рухомого складу", - розповів УНН заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста.

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Нагадаємо, що з 1 березня зросла вартість й проїзду у харківських маршрутках. Раніше проїзд в одну сторону коштував 5-6,50 грн, а з першого дня весни 7-8 грн.

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