В Харькове подожгли обувный склад
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Харькове на проспекте Гагарина сгорел обувной склад, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Сообщение о пожаре поступило в полицию около четырех утра 17 февраля. Правоохранители и спасатели установили, что горел первый этаж нежилого здания площадью около 400 кв. м.
Причиной пожара пока считается умышленный поджог. В результате пожара была уничтожено мебель, обувная продукция и другое имущество.
Около 9:30 того же дня в полицию поступило сообщение о еще одном поджоге - на этот раз горело арендованное нежилое помещение на первом этаже площадью 30 кв. м.
Полиция связывает эти инциденты, по факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 чт. 194 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Виновникам грозит до 15 лет тюрьмы.
Сейчас устанавливают убытки от пожара и разыскивают лиц, причастных к поджогу.
Как сообщал УНН, 28 января в Харькове горел торговый центр "Мираж".
До этого, 2 января, в городе сгорел склад со швейной фурнитурой.