У Харкові підпалили взуттєвий склад

Повідомлення про пожежу надійшло до поліції близько четвертої ранку 17 лютого. Правоохоронці та рятувальники встановили, що горів перший поверх нежитлової будівлі, площею близько 400 кв. м.

Причиною пожежі наразі вважається умисний підпал. Внаслідок пожежі було знищено меблі, взуттєва продукція та інше майно.

Близько 9:30 того ж дня до поліції надійшло повідомлення про ще один підпал - на цей раз горіло орендоване нежитлове приміщення на першому поверсі площею 30 кв. м.

Поліція пов'язує ці інциденти, за фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 2 чт. 194 ККУ - умисне знищення або пошкодження майна. Винуватцям загрожує до 15 років тюрми.

Наразі встановлюють збитки від пожежі та розшукують осіб, причетних до підпалу.

Як повідомляв УНН, 28 січня у Харкові горів торговий центр "Міраж".

До того, 2 січня, у місті згорів склад із швейною фурнітурою.