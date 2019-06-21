В Харькове подожгли два автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Харькове подожгли два транспортных средства. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
Ночью 19 июня неизвестный поджег автомобиль Audi S4, который принадлежит гражданину Марокко.
Также вчера, около 3:00 утра, в Московском районе Харькова неизвестный поджег автомобиль Mazda CX-5.
Начаты досудебные расследования по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Как сообщал УНН, в Харькове задержали человека, причастного к поджогу волонтерского палатки.