У Харкові підпалили два автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Харкові підпалили два транспортні засоби. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Вночі 19 червня невідомий підпалив автомобіль Audi S4, який належить громадянину Марокко.
Також учора, близько 3 години ранку, у Московському районі Харкова невідомий підпалив автомобіль Mazda CX-5.
Розпочато досудові розслідування за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна).
Як повідомляв УНН, у Харкові затримали особу, причетну до підпалу волонтерського намету.