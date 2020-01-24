В Харькове взорвали банкомат
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Харькове произошел взрыв банкомата в отделении банка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"24 января в 3:08 в полицию поступила информация о взрыве банкомата в отделении по улице Льва Ландау. В результате происшествия произошло возгорание помещения, которое было ликвидировано силами сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.
Указано, что в результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
Сообщается, что полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
Напомним, в Харькове неизвестные взорвали банкомат самодельной бомбой.