У Харкові невідомі підірвали банкомат саморобною бомбою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Харкові невідомі за допомогою саморобного пристрою підірвали банкомат у відділенні банку. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
"11 січня близько 04:00 до Немишлянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі підірвали банкомат, розташований у відділенні банку по проїзду Стадіонному", - сказано у повідомленні.
За адресою виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група районної поліції, фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.
Попередньо встановлено, що зловмисники підірвали банкомат за допомогою саморобного пристрою.
"Зловмисникам не вдалося заволодіти грошовими коштами. Потерпілих осіб немає", - додається у повідомленні.
Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.
Слідчим Немишлянського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. На даний час поліцією вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до даного злочину.
Нагадаємо, в ночі на вулиці Миколи Закревського, що на Троєщині, група зловмисників намагалась підірвати банкомат у приміщенні банку.