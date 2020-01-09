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На Троєщині намагались підірвати банкомат

На Троєщині намагались підірвати банкомат

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. В ночі на вулиці Миколи Закревського, що на Троєщині, група зловмисників намагалась підірвати банкомат у приміщенні банку. Про це кореспонденту УНН повідомила прессекретар Деснянського управління поліції Києва Наталія Федоровська.

“Уночі на лінію 102 надійшло повідомлення від охоронця про те, що він чув звук вибуху та бачив двох осіб, які вибігали із приміщення відділення банку на вулиці Миколи Закревського. Наразі правоохоронці встановили, що двоє зловмисників увійшли до приміщення банківської установи, пошкодили замок вхідних дверей, зайшли у тамбур, де вставили у щілину банкомату, з якої видається готівка, спеціальний шланг, та повернулися на вулицю. Застосувавши газово-повітряну суміш, фігуранти намагалися підірвати банківський пристрій. Однак, він не вибухнув. Тоді чоловіки забрали своє обладнання і втекли з двома спільниками, які їх чекали на вулиці”, — сказала Наталія Федоровська.

Вона також додала, що наразі слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 ( Крадіжка) та ч.2. ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 15 років. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання зловмисників.

Нагадаємо, на Кіровоградщині невідомі підірвали банкомат і поцупили близько 800 тис. гривень.

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