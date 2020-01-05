На Кіровоградщині невідомі підірвали банкомат і поцупили близько 800 тис. гривень
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Невідомі пошкодили банкомат та поцупили звідти 769360 гривень в Онуфріївці на Кіровоградщині. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.
Банкомат розташований в будівлі по вул. Центральній, 7. Це будівля селищної ради. Аби дістати гроші, його підірвали за допомогою невстановленого вибухового пристрою. Вартість пошкодженого банкомата – 60000 гривень.
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Наразі суд надав доступ до відеозапису з камер спостереження, встановлених на будівлях, що розташовані неподалік місця пригоди.
Розслідування триває.