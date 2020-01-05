В Кировоградской области неизвестные взорвали банкомат и украли около 800 тыс. гривен
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 января. УНН. Неизвестные повредили банкомат и украли оттуда 769360 гривен в Онуфриевке в Кировоградской области. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
Банкомат расположен в здании по ул. Центральной 7. Это здание поселкового совета. Чтобы получить деньги, его взорвали с помощью неустановленного взрывного устройства. Стоимость поврежденного банкомата - 60 тыс. гривен.
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Сейчас суд предоставил доступ к видеозаписи с камер наблюдения, установленных на зданиях, расположенных неподалеку от места происшествия.
Расследование продолжается.