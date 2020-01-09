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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111737 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114869 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113345 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 127053 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105049 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107889 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 108011 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131872 просмотра

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На Троещине пытались подорвать банкомат

На Троещине пытались подорвать банкомат

Киев  •  УНН

 • 17899 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Ночью на улице Николая Закревского, что на Троещине, группа злоумышленников пыталась подорвать банкомат в помещении банка. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская.

“Ночью на линию 102 поступило сообщение от охранника о том, что он слышал звук взрыва и видел двух человек, которые выбегали из помещения отделения банка на улице Николая Закревского. Правоохранители установили, что двое злоумышленников вошли в помещение банковского учреждения, повредили замок входной двери, зашли в тамбур, где вставили в щель банкомата, из которой выдаются наличные, специальный шланг, и вернулись на улицу. Применив газово-воздушную смесь, фигуранты пытались взорвать банковское устройство. Однако, он не взорвался. Тогда мужчины забрали свое оборудование и скрылись с двумя сообщниками, которые их ждали на улице”, — сказала Наталья Федоровская.

Она также добавила, что сейчас следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (кража) и ч.2. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет. Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание злоумышленников.

Напомним, в Кировоградской области неизвестные взорвали банкомат и украли около 800 тыс. гривен.

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