На Троещине пытались подорвать банкомат
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Ночью на улице Николая Закревского, что на Троещине, группа злоумышленников пыталась подорвать банкомат в помещении банка. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская.
“Ночью на линию 102 поступило сообщение от охранника о том, что он слышал звук взрыва и видел двух человек, которые выбегали из помещения отделения банка на улице Николая Закревского. Правоохранители установили, что двое злоумышленников вошли в помещение банковского учреждения, повредили замок входной двери, зашли в тамбур, где вставили в щель банкомата, из которой выдаются наличные, специальный шланг, и вернулись на улицу. Применив газово-воздушную смесь, фигуранты пытались взорвать банковское устройство. Однако, он не взорвался. Тогда мужчины забрали свое оборудование и скрылись с двумя сообщниками, которые их ждали на улице”, — сказала Наталья Федоровская.
Она также добавила, что сейчас следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (кража) и ч.2. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет. Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание злоумышленников.
Напомним, в Кировоградской области неизвестные взорвали банкомат и украли около 800 тыс. гривен.