В Харькове неизвестные взорвали банкомат самодельной бомбой
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Харькове неизвестные с помощью самодельного устройства взорвали банкомат в отделении банка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"11 января около 04:00 до Немышлянского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестные взорвали банкомат, расположенный в отделении банка по проезду Стадионном", - говорится в сообщении.
По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа районной полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного устройства.
"Злоумышленникам не удалось завладеть денежными средствами. Пострадавших лиц нет", - добавляется в сообщении.
Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
Следователями Немышлянская отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. В настоящее время полицией принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.
Напомним, ночью на улице Николая Закревского, что на Троещине, группа злоумышленников пыталась подорвать банкомат в помещении банка.