У Харкові підірвали банкомат
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Харкові стався вибух банкомату у відділенні банку. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"24 січня о 03:08 до поліції надійшла інформація про вибух банкомату у відділенні по вулиці Льва Ландау. Внаслідок події сталося загоряння приміщення, яке було ліквідовано силами співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що в результаті події постраждалих осіб немає. Сума завданого збитку встановлюється.
Повідомляється, що поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази. Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Слобідського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Усі обставини встановлюються.
Нагадаємо, у Харкові невідомі підірвали банкомат саморобною бомбою.