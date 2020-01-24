У Харкові підірвали банкомат

"24 січня о 03:08 до поліції надійшла інформація про вибух банкомату у відділенні по вулиці Льва Ландау. Внаслідок події сталося загоряння приміщення, яке було ліквідовано силами співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що в результаті події постраждалих осіб немає. Сума завданого збитку встановлюється.

Повідомляється, що поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази. Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Слобідського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Усі обставини встановлюються.

Нагадаємо, у Харкові невідомі підірвали банкомат саморобною бомбою.