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В Харькове под мостом нашли мешок с телом человека

В Харькове под мостом нашли мешок с телом человека

Киев  •  УНН

 • 11629 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Харькове прохожие нашли под мостом мешок с телом человека. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

"11 апреля в 8.00 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от прохожего о том, что под мостом на площади Фейербаха лежит подозрительный мешок. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции, оперативные службы и кинологи", - рассказали в полиции.

Во время осмотра сотрудники полиции обнаружили в мешке тело мужчины. По документам, которые находились в одежде погибшего, была установлена ​​его личность. Им оказался харьковчанин 1967 года. Тело направлено на вскрытие для установления причин смерти. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 8 апреля, в центре Ужгороде на проспекте Свободы полиция задержала жителя Днепропетровщины, который подозревается в убийстве своего коллеги из Житомирщины.

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