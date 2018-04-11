В Харькове под мостом нашли мешок с телом человека
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Харькове прохожие нашли под мостом мешок с телом человека. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
"11 апреля в 8.00 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от прохожего о том, что под мостом на площади Фейербаха лежит подозрительный мешок. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции, оперативные службы и кинологи", - рассказали в полиции.
Во время осмотра сотрудники полиции обнаружили в мешке тело мужчины. По документам, которые находились в одежде погибшего, была установлена его личность. Им оказался харьковчанин 1967 года. Тело направлено на вскрытие для установления причин смерти. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 8 апреля, в центре Ужгороде на проспекте Свободы полиция задержала жителя Днепропетровщины, который подозревается в убийстве своего коллеги из Житомирщины.