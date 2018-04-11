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У Харкові під мостом знайшли мішок з тілом людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Харкові перехожі знайшли під мостом мішок з тілом людини. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

“11 квітня о 8.00 до чергової частини Московського відділу поліції надійшло повідомлення від перехожого про те, що під мостом на площі Фейєрбаха лежить підозрілий мішок. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Московського відділу поліції, оперативні служби та кінологи”, — розповіли в поліції.

Під час огляду працівники поліції виявили у мішку тіло чоловіка. За документами, які знаходилися у одязі загиблого, встановлено його особу. Ним виявився харків’янин 1967 року народження. Тіло направлено на розтин для встановлення причин смерті. Усі обставини події встановлюються.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 8 квітня, у центрі Ужгороді на проспекті Свободи поліція затримала мешканця Дніпропетровщини, який підозрюється у вбивстві свого колеги з Житомирщини.

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