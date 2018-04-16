В Харькове прохожий вытащил из огня маленького мальчика и пожилого мужчину

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Мужчина спас 2-летнего мальчика и 60-летнего мужчину во время пожара в пятиэтажке в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

"ЧП произошло вечером 15 апреля в Шевченковском районе города. Алексей, работавший неподалеку от места пожара, заметил пламя в окне 2-го этажа пятиэтажки. Он подбежал к дому, сообщил его жителям о пожаре, а также самостоятельно принял первоочередные меры по тушению пожара и эвакуации жителей. Из квартиры, где возник пожар, мужчина спас двухлетнего мальчика и 60-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

Впоследствии к месту пожара прибыли пожарные на автоцистернах и одно отделение на автолестнице.

"Всего 25 спасателей. Они установили, что лестничная клетка до пятого этажа была задымленна, и дым начал проникать в квартиры", - отметили в ГСЧС.

Кроме того, людей из здания эвакуировали.

"С пятого этажа они (спасатели, - ред.) спасли 2-х жителей: мужчину 1965 года и девочку 2005 года рождения. Их чрезвычайники вывели по лестничной клетке, используя средства защиты органов дыхания. Кроме того, пожарные вывели по лестнице еще 12 жильцов дома", - передают спасатели.

Огонь распространился по квартире на площадь 25 кв.м. Возгорание локализовали в 19:59 и ликвидировали в 21:23.

Напомним, в жилом доме в Черкасской области произошла пожар, в результате которого погибла 3-летняя девочка.

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