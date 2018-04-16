У Харкові перехожий витягнув з вогню маленького хлопчика та літнього чоловіка

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Чоловік врятував 2-річного хлопчика та 60-річного чоловіка під час пожежі у п'ятиповерхівці у Харкові. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.

"Подія сталася ввечері 15 квітня у Шевченківському районі міста. Олексій, який працював неподалік від місця пожежі, помітив полум’я у вікні 2-го поверху п'ятиповерхівки. Він підбіг до будинку, сповістив його мешканців про пожежу, а також самотужки вжив першочергових заходів з гасіння пожежі та евакуації мешканців. З квартири, де виникла пожежа, чоловік врятував дворічного хлопчика та 60-річного чоловіка", – йдеться в повідомленні.

Згодом до місця пожежі прибули вогнеборці на автоцистернах і одне відділення на автодрабині.

"Всього 25 рятувальників. Вони встановили, що сходова клітина до п’ятого поверху була задимлена, і дим почав проникати до квартир", – зазначили у ДСНС.

Крім того, людей з будівлі евакуювали.

"З п’ятого поверху вони (рятувальники, – ред.) врятували 2-х мешканців: чоловіка 1965 року народження та дівчинку 2005 року народження. Їх надзвичайники вивели по сходовій клітині, використовуючи засоби захисту органів дихання. Крім того, вогнеборці вивели сходами ще 12 мешканців будинку", – передають рятувальники.

Вогонь розповсюдився по квартирі на площу 25 кв.м. Займання локалізували о 19:59 і ліквідували о 21:23.

Нагадаємо, у житловому будинку в Черкаській області сталася пожежа, внаслідок якої загинула 3-річна дівчинка.

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