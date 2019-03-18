В Харькове патрульное авто столкнулось с деревом, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Харькове служебный автомобиль патрульной полиции столкнулся с деревом, в результате чего пострадали трое полицейских. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь управления патрульной полиции Харькова Карина Курбанова.
"Сегодня ночью было ДТП около 2:10. Произошло на перекрестке улицы Ахсарова и проспекта Победы. По предварительной информации, водитель служебного автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - бордюрный камень и дерево", - отметила Курбанова.
По ее словам, водитель и двое пассажиров - инспекторы патрульной полиции - получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, в Житомирской области авто столкнулось с деревом, в результате чего погиб водитель.