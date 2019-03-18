В Харькове патрульное авто столкнулось с деревом, есть пострадавшие

"Сегодня ночью было ДТП около 2:10. Произошло на перекрестке улицы Ахсарова и проспекта Победы. По предварительной информации, водитель служебного автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - бордюрный камень и дерево", - отметила Курбанова.



По ее словам, водитель и двое пассажиров - инспекторы патрульной полиции - получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.



Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.



Напомним, в Житомирской области авто столкнулось с деревом, в результате чего погиб водитель.