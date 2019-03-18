У Харкові патрульне авто зіткнулось з деревом, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Харкові службовий автомобіль патрульної поліції зіткнувся з деревом, в результаті чого постраждали троє поліцейських. Про це повідомила УНН прес-секретар управління патрульної поліції Харкова Карина Курбанова.
"Сьогодні вночі було ДТП близько 2:10. Сталося на перехресті вулиці Ахсарова і проспекту Перемоги. За попередньою інформацією, водій службового автомобіля не впорався з керуванням та здійснив наїзд на перешкоду – бордюрний камінь та дерево", - зазначила Курбанова.
За її словами, водій та двоє пасажирів – інспектори патрульної поліції – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.
Наразі слідчі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, у Житомирській області авто зіткнулося з деревом, в результаті чого загинув водій.