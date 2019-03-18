У ДТП з деревом понівечено автомобіль, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Житомирській області водій на автомобілі врізався у дерево, у результаті він загинув на місці. Про це повідомила прес-служба обласного управління ДСНС, передає УНН.
"17 березня близько 17:39 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Кошелівка Пулинського району водій автомобіля Mazda здійснив зіткнення з деревом", - йдеться в повідомленні.
До прибуття рятувальників, водія витягли з автівки очевидці події. Від удару він загинув на місці події.
Крім того, пасажиру, який на момент ДТП перебував на передньому сидінні, затиснуло нижні кінцівки конструкціями легковика. Рятувальники дістали чоловіка та передали "швидкій допомозі". Його госпіталізували з травмами різного ступеню важкості.
Обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Лисичанську через ДТП з маршруткою загинула жінка.