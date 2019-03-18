В ДТП с деревом изувечен автомобиль, есть погибший

"17 марта около 17:39 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с. Кошелевка Пулинского района водитель автомобиля Mazda совершил столкновение с деревом", - говорится в сообщении.

До прибытия спасателей, водителя вытащили из машины очевидцы происшествия. От удара он погиб на месте происшествия.

Кроме того, пассажиру, который на момент ДТП находился на переднем сиденье, зажало нижние конечности конструкциями легковушки. Спасатели достали мужчину и передали "скорой помощи". Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают правоохранители.

Напомним, в Лисичанске из-за ДТП с маршруткой погибла женщина.