В Харькове облили зеленым веществом два агитационных билборда
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Харькове 15 февраля неизвестные лица облили зеленой веществом два билборда с изображением кандидатов на пост президента Украины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
"В полицию с заявлением обратился представитель общественной организации, который сообщил, что 15 февраля по проспекту Тракторостроителей и на перекрестке улицы Валентинивська и проспекта Тракторостроителей неизвестные облили зеленым веществом билборд с изображением кандидатов на пост президента Украины", - говорится в сообщение.
Также, данный инцидент зарегистрирован в журнале заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Проводится проверка информации.
Напомним, в феврале только за одни сутки в Житомире повредили 17 билбордов с предвыборной агитацией.