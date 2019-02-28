За минулу добу у Житомирі пошкодили 17 білбордів з політичною агітацією

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Тільки за одну добу у Житомирі пошкодили 17 білбордів з передвиборчою агітацією. Поліцейські розпочали відповідні перевірки за виявленими фактами, які стосувались імовірних порушень виборчого законодавства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління нацполіції у Житомирській області.