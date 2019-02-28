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За минулу добу у Житомирі пошкодили 17 білбордів з політичною агітацією

За минулу добу у Житомирі пошкодили 17 білбордів з політичною агітацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Тільки за одну добу у Житомирі пошкодили 17 білбордів з передвиборчою агітацією. Поліцейські розпочали відповідні перевірки за виявленими фактами, які стосувались імовірних порушень виборчого законодавства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління нацполіції у Житомирській області.

До Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення пошкоджень передвиборчої агітації кількох кандидатів у Президенти України на установлених білбордах у міському мікрорайоні Корбутівки. Під час перевірки поліцейські зафіксували 11 таких плакатів із наклеєними на них неналежними зображеннями.

Цього ж дня патрульні поліцейські виявили аналогічні порушення на 6 білбордах з передвиборчою агітацією різних кандидатів у районі залізничного вокзалу у м. Житомирі.

Обидва повідомлення належним чином зареєстровані, тривають відповідні перевірки.

Нагадаємо, поліція Житомирщини перевіряє 16 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

"У більшості інформацій йдеться про розповсюдження агітаційних матеріалів та розміщення на вуличних білбордах плакатів без вихідних відомостей. Нині тривають відповідні перевірки", - йдеться у повідомленні.

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