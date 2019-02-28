За минувшие сутки в Житомире повредили 17 билбордов с политической агитацией
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Только за одни сутки в Житомире повредили 17 билбордов с предвыборной агитацией. Полицейские начали соответствующие проверки по выявленным фактам, которые касались возможных нарушений избирательного законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление нацполиции в Житомирской области.
В Житомирский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении повреждений предвыборной агитации нескольких кандидатов в президенты Украины на установленных билбордах в городском микрорайоне Корбутовка. Во время проверки полицейские зафиксировали 11 таких плакатов с наклеенными на них ненадлежащими изображениями.
В этот же день патрульные полицейские обнаружили аналогичные нарушения на 6 билбордах с предвыборной агитацией различных кандидатов в районе железнодорожного вокзала в Житомире.
Оба сообщения должным образом зарегистрированы, проводятся соответствующие проверки.
Напомним, полиция Житомирской области проверяет 16 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
"В большинстве сообщений речь идет о распространении агитационных материалов и размещение на уличных билбордах плакатов без выходных данных. Сейчас идут соответствующие проверки", - говорится в сообщении.