В Житомирской области зафиксировали 16 сообщений о незаконной агитации
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Полиция Житомирской области проверяет 16 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает УНН.
"В большинстве информаций речь идет о распространении агитационных материалов и размещение на уличных билбордах плакатов без выходных данных. Сейчас идут соответствующие проверки", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что в Коростышевский отдела поступили сообщения о размещении на уличных баннерах агитационных плакатов двух кандидатов в Президенты Украины без выходных сведений.
Такие же нарушения зафиксировали в Звягеле. Там на билбордах разместили предвыборную агитацию трех кандидатов в Президенты Украины.
Правоохранителям сообщили также о размещении нарушений на билбордах Бердичева материалов двух кандидатов.
Соответствующая информация должным образом зарегистрировано. По указанным фактам полиция начала проверки.
Как сообщал УНН, по состоянию на 28 января в Украине открыли уже 8 производств о нарушении избирательного законодательства.