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На Житомирщині зафіксували 16 повідомлень про незаконну агітацію

На Житомирщині зафіксували 16 повідомлень про незаконну агітацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Поліція Житомирщини перевіряє 16 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає УНН.

"У більшості інформацій йдеться про розповсюдження агітаційних матеріалів та розміщення на вуличних білбордах плакатів без вихідних відомостей. Нині тривають відповідні перевірки", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що до Коростишівського відділу надійшли повідомлення про розміщення на вуличних банерах агітаційних плакатів двох кандидатів у Президенти України без вихідних відомостей.

Такі ж порушення зафіксували у Звягелі. Там на білбордах розмістили передвиборчу агітацію трьох кандидатів у Президенти України.

Правоохоронцям повідомили також про розміщення порушень на білбордах Бердичева матеріалів двох кандидатів.

Відповідна інформація належним чином зареєстрована. За вказаними фактами поліція розпочала перевірки.

Як повідомляв УНН, станом на 28 січня в Україні відкрили вже 8 проваджень щодо порушення виборчого законодавства. 

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