У Харкові облили зеленою речовиною два агітаційних білбордів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Харкові 15 лютого невідомі особи облили зеленою речовиною два білборди з зображенням кандидатів на пост президента України. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції області.
"До поліції із заявою звернувся представник громадської організації, який повідомив, що 15 лютого по проспекту Тракторобудівників та на перехресті вулиці Валентинівська та проспекту Тракторобудівників невідомі особи облили зеленою речовиною білборд з зображенням кандидатів на пост президента України", - йдеться в повідомлення.
Також, даний інцидент зареєстрована в Журналі заяв і повідомлень Московського відділу поліції. Проводиться перевірка інформації.
Нагадаємо,у лютому тільки за одну добу у Житомирі пошкодили 17 білбордів з передвиборчою агітацією.