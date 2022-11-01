В харьковском метро увеличили интервалы движения поездов до 20 минут
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Из-за проблем с энергосетью в харьковском метрополитене увеличили интервалы движения поездов до 20 минут. Об этом сообщила пресс-служба КП "Харьковский метрополитен", передает УНН.
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"Движение по Холодногорско-Заводской линии Харьковского метрополитена возобновлено. Сейчас интервалы движения поездов по линиям метрополитена временно будут составлять 20 минут", - говорится в сообщении.
Как отметили, из-за нестабильной ситуации с энергосетью могут возникнуть временные трудности с перевозкой пассажиров по линиям метрополитена.
Напомним
Утром 1 ноябряв Харькове в очередной раз полностью остановили движение поездов на всех линиях метро.