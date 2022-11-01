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У харківському метро збільшили інтервали руху потягів до 20 хвилин

У харківському метро збільшили інтервали руху потягів до 20 хвилин

Київ • УНН

 • 167769 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Через проблеми з енергомережею в харківському метрополітені збільшили інтервали руху потягів до 20 хвилин. Про це повідомила пресслужба КП "Харківський метрополітен", передає УНН.

Деталі

"Рух Холодногірсько-заводською лінією Харківського метрополітену відновлено. На цей час інтервали руху поїздів лініями метрополітену тимчасово становитимуть 20 хвилин", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили, через нестабільну ситуацію з енергомережею можуть бути тимчасові труднощі з перевезенням пасажирів лініями метрополітену.

Нагадаємо

Вранці 1 листопада у Харкові вкотре повністю зупинили рух поїздів на всіх лініях метро.

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