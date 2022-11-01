У Харкові знову не працює метро
Київ • УНН
КИЇВ.1 листопада. УНН. У Харкові сьогодні вкотре повністю зупинили рух поїздів на всіх лініях метро. Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену, передає УНН.
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«Шановні пасажири! Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», - ідеться у повідомленні.
Доповнення
31 жовтня після російських ракетних ударів у Харкові тимчасово було зупинено рух метрополітену, також не ходили трамваї і тролейбуси.