В Харькове снова не работает метро

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«Уважаемые пассажиры! Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

Дополнение

31 октября после российских ракетных ударов в Харькове временно было остановлено движение метрополитена, также не ходили трамваи и троллейбусы.