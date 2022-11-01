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14 марта, 19:57 • 64358 просмотра

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В Харькове снова не работает метро

В Харькове снова не работает метро

Киев • УНН

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КИЕВ.1 ноября. УНН. В Харькове сегодня в очередной раз полностью остановили движение поездов на всех линиях метро. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского метрополитена, передает УНН.

Цитата

«Уважаемые пассажиры! Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

Дополнение

31 октября после российских ракетных ударов в Харькове временно было остановлено движение метрополитена, также не ходили трамваи и троллейбусы.

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