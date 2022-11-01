В Харькове снова не работает метро
Киев • УНН
КИЕВ.1 ноября. УНН. В Харькове сегодня в очередной раз полностью остановили движение поездов на всех линиях метро. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского метрополитена, передает УНН.
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«Уважаемые пассажиры! Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.
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31 октября после российских ракетных ударов в Харькове временно было остановлено движение метрополитена, также не ходили трамваи и троллейбусы.