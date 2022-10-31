У Харкові зупинився рух метро, також не ходять трамваї і тролейбуси
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Після російських ракетних ударів у Харкові тимчасово зупинено рух метрополітену, також не ходять трамваї і тролейбуси. Про це повідомив Харківський метрополітен, передає УНН.
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"Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену", – ідеться у повідомленні.
Також Суспільне повідомляє, що тимчасово не ходять трамваї та тролейбуси. За даними пресслужби Харківської міськради, курсують автобуси.
Нагадаємо
Сьогодні російські війська завдали ударів по Харкову ракетами комплексу С-300, які запустили з бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, тому можливі перебої зі світлом.