У Харкові зупинився рух метро, також не ходять трамваї і тролейбуси

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"Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену", – ідеться у повідомленні.

Також Суспільне повідомляє, що тимчасово не ходять трамваї та тролейбуси. За даними пресслужби Харківської міськради, курсують автобуси.

Нагадаємо

Сьогодні російські війська завдали ударів по Харкову ракетами комплексу С-300, які запустили з бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, тому можливі перебої зі світлом.