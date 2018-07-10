В Харькове не состоялось судебное заседание по делу о резонансном ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Киевском райсуде Харькова не состоялось заседание по делу резонансного ДТП на ул. Сумской, которое было назначено на сегодня, потому что не явился один из адвокатов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Не явился адвокат Сергей Перепелица (адвокат обвиняемого Геннадия Дронова, - ред.), якобы не успел с другого заседания. Поэтому заседание перенесли на 18 июля", - говорится в сообщении.
Напомним, смертельное ДТП в центре Харькова произошло 18 октября прошлого года. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек. Суд уже допросил всех потерпевших, часть свидетелей и водителя Lexus.
20 октября Киевский райсуд Харькова взял под стражу фигурантку смертельного ДТП Елену Зайцеву. 8 ноября суд избрал меру пресечения для второго участника ДТП Геннадия Дронова в виде содержания под стражей.
В суде были рассмотрены видеозаписи, которые доказали нарушение правил дорожного движения со стороны обоих фигурантов дела.