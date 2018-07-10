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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 46430 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104627 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126380 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133780 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169984 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153657 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141334 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118341 просмотра

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В Харькове не состоялось судебное заседание по делу о резонансном ДТП

В Харькове не состоялось судебное заседание по делу о резонансном ДТП

Киев  •  УНН

 • 8695 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. В Киевском райсуде Харькова не состоялось заседание по делу резонансного ДТП на ул. Сумской, которое было назначено на сегодня, потому что не явился один из адвокатов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Не явился адвокат Сергей Перепелица (адвокат обвиняемого Геннадия Дронова, - ред.), якобы не успел с другого заседания. Поэтому заседание перенесли на 18 июля", - говорится в сообщении.

Напомним, смертельное ДТП в центре Харькова произошло 18 октября прошлого года. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек. Суд уже допросил всех потерпевших, часть свидетелей и водителя Lexus.

20 октября Киевский райсуд Харькова взял под стражу фигурантку смертельного ДТП Елену Зайцеву. 8 ноября суд избрал меру пресечения для второго участника ДТП Геннадия Дронова в виде содержания под стражей.

В суде были рассмотрены видеозаписи, которые доказали нарушение правил дорожного движения со стороны обоих фигурантов дела.

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