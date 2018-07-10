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У Харкові не відбулося судове засідання у справі про резонансну ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. У Київському райсуді Харкова не відбулося засідання у справі резонансної ДТП на вул. Сумській, яке було призначене на сьогодні, через те, що не з'явився один з адвокатів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

"Не з'явився адвокат Сергій Перепелиця (адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова, - ред.), начебто не встиг з іншого засідання. Через це засідання перенесли на 18 липня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, смертельна ДТП у центрі Харкова сталася 18 жовтня минулого року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумській та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, в результаті чого загинули 6 осіб. Суд вже допитав всіх потерпілих, частину свідків і водія Lexus.

20 жовтня Київський райсуд Харкова взяв під варту фігурантку смертельної ДТП Олену Зайцеву. 8 листопада суд обрав запобіжний захід для другого учасника ДТП Геннадія Дронова у вигляді тримання під вартою.

У суді були розглянуті відеозаписи, які довели порушення правил дорожнього руху з боку обох фігурантів справи.

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