В Харькове на свалке нашли останки свиней, зараженных АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В пятницу, 1 февраля, на территории Московского района Харькова на стихийной свалке были обнаружены останки свиней. Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, передает УНН.
Специалисты управления провели эпизоотическое расследование и отобрали пробы патологического материала.
"По результатам исследований региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Полтавской области в патологическом материале обнаружены ДНК вирус африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.
Трупы свиней были сожжены, на месте сжигания - проведена дезинфекция.
Как писал УНН, Radobank назвал АЧС главным вызовом для свиноводства в 2019 году.
Также отметим, что в прошлом году в Украине произошло более 140 вспышек АЧС в различных областях. И государство до сих пор не компенсировало фермерам более 27 млн грн убытков, причиненных болезнью.
К этому, по словам депутата Сергея Тригубенко, привела "несостоятельность контролирующих органов (Госпродпотребслужбы) выполнять свои обязанности".